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Сапоги, которые будут носить этой осенью: 7 моделей вместо надоевшей классики

Сапоги, которые будут носить этой осенью: 7 моделей вместо надоевшей классики

Несколько сезонов подряд всё было подозрительно понятно: высокие сапоги до колена, гладкая кожа, умеренный каблук, достаточно узкое голенище — и можно особо не думать до весны.

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