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Новости Тамбова

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В Тамбовской области проверят работодателей с подозрительно низкими зарплатами

В Тамбовской области проверят работодателей с подозрительно низкими зарплатами

Фото: нейросети Читайте также: Тамбовская область вошла в число регионов с самым дорогим бензином в ЦФО Актрисе Тамбовского драмтеатра присвоили звание заслуженной артистки России В Тамбовской области запустили горячую линию по бензину Под особым контролем окажутся компании, где средняя зарплата в два раза ниже среднеобластного уровня.

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