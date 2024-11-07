Петербургу грозит серьезная опасность из-за изменения климата

Смерчи могут стать серьезной проблемой для Санкт-Петербурга в связи с глобальным потеплением, сообщил начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов.
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