В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

Лидеры стран Евросоюза обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине на фоне возрастающих трудностей со стороны ЕС оказывать помощь Киеву, а также борьбой союзников за то, чтобы опережать производство новых российских вооружений пишет Politico.
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