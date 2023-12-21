В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

Лидеры стран Евросоюза обеспокоены зашедшим в тупик конфликтом на Украине на фоне возрастающих трудностей со стороны ЕС оказывать помощь Киеву, а также борьбой союзников за то, чтобы опережать производство новых российских вооружений пишет Politico.