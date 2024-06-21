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"Только попробуйте": Белоусов впервые пригрозил военным тюрьмой. Но военкоры жалуются на бюрократию

"Только попробуйте": Белоусов впервые пригрозил военным тюрьмой. Но военкоры жалуются на бюрократию

Фото: globallookpress.com/Kremlin PoolСегодня 532 прочитали Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил начать строительство военного городка в Приморье.

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