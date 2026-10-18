Главный тренер СКА Игорь Ларионов подал в отставку со своего поста, сообщает «Чемпионат».По информации источника, 65-летний специалист уже уведомил руководство клуба о желании завершить в нем работу.
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