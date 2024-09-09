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Где находился Масляков перед самой смертью – не дома

Где находился Масляков перед самой смертью – не дома

Александр Масляков, известный телеведущий и заслуженный деятель искусств России, провел свои последние дни в паллиативном отделении одной из московских больниц.

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