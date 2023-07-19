Тут Эрдоган на нас обиделся. Видите ли, сделку зерновую не продлили и теперь бедные африканские европейские дети останутся без хлебушка, будут голодать и просить мамку покормить их грудью.
Эрдоган нарвался. Молниеносные ответы Путина
Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
РожаДеп не поймет у него своя личная дипЛомАтия и ему плевать на весь Мир. Но он не привет отношения с Россией , газовый хопНуть ему очень выгодно
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2 час.
Авас Анекак
османы не помнят добра, они торговцы
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1 час.
Юна
А два самолёта тушить пожары нафига отправили в Турцию? Свои пожары палят Якутию, ХМАО, Свердловскую область, а мы добренькие? Кому и что доказываем? Мы не такие? 😡
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1 час.
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