Медвежий угол

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Эрдоган нарвался. Молниеносные ответы Путина

Эрдоган нарвался. Молниеносные ответы Путина

Тут Эрдоган на нас обиделся. Видите ли, сделку зерновую не продлили и теперь бедные африканские европейские дети останутся без хлебушка, будут голодать и просить мамку покормить их грудью.

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Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
РожаДеп не поймет у него своя личная дипЛомАтия и ему  плевать на весь Мир. Но он не привет отношения с Россией , газовый хопНуть ему очень выгодно
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2 час.
Авас Анекак
османы не помнят добра, они торговцы
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1 час.
Юна
А два самолёта тушить пожары нафига отправили в Турцию?  Свои пожары палят Якутию, ХМАО, Свердловскую область, а мы добренькие? Кому и что доказываем? Мы не такие? 😡
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1 час.

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