Такая экономия выйдет боком: главные недостатки неоригинальных автомобильных фар

Неоригинальные фары нередко устанавливают на машины из-за низкой цены. Такие варианты негативно влияют на безопасность и функциональность машины, рассказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.
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