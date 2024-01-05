Шахматист Карякин назвал грязными методами недопуск россиян к юношеским ОИ-2024

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин 5 января в беседе с «Известиями» назвал грязными методами решение МОК о недопуске спортсменов из РФ к зимним юношеским Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Южной Корее с 19 января по 1 февраля.