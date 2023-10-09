ГИБДД Татарстана предупреждает водителей об ухудшении погоды в ближайшие дни. По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории Республики Татарстан ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, мокрого снега и порывов ветра до 20 м/с.
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