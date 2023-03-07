Офицер ВСУ заявил об отсутствии возможностей для наступления под Сватово

Украинские военные формирования практически не имеют возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил 7 марта офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Кочевенко в эфире телеканала «Рада».