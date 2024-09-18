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Томас-Гринфилд: у Киева есть основания поднять вопрос об исключении РФ из СБ ООН

Томас-Гринфилд: у Киева есть основания поднять вопрос об исключении РФ из СБ ООН

Украина регулярно поднимает вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

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