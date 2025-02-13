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Царьград

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Успех по всем направлениям и встречные удары БПЛА . Сводка с фронтов СВО

Успех по всем направлениям и встречные удары БПЛА . Сводка с фронтов СВО

Телефонные переговоры Трампа с Путиным и Зеленским повлияли на настроение по обе стороны линии фронтаТелефонные переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским оказали морально-психологическое влияние на личный состав по обе стороны линии фронта, сообщает в сводке на утро 13 февраля Telegram-канал "Два майора".

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