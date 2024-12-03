«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года. Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв «Байеру» в 1/8 финала

Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша турнира, уступив «Байеру» в 1/8 финала со счетом 0:1. В сезоне-2023/24 «Бавария» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала, в сезоне-2022/23 она дошла до четвертьфинала, в сезоне-2021/22 мюнхенцы покинули розыгрыш турнира после 1/16 финала, как и за год до этого.