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«Бавария» не выигрывает Кубок Германии с 2020 года. Мюнхенцы вылетели из турнира, проиграв «Байеру» в 1/8 финала

Мюнхенский клуб вылетел из розыгрыша турнира, уступив «Байеру» в 1/8 финала со счетом 0:1.  В сезоне-2023/24 «Бавария» вылетела из Кубка Германии на стадии 1/16 финала, в сезоне-2022/23 она дошла до четвертьфинала, в сезоне-2021/22 мюнхенцы покинули розыгрыш турнира после 1/16 финала, как и за год до этого.

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