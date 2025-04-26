Расписание 14 дачных маршрутов-2025 опубликовано в Новосибирске и Бердске

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске и Бердске полностью заработали все сезонные дачные маршруты. После проверки специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 14 направлений вышли на линии и готовы к обслуживанию пассажиров.
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