Расписание 14 дачных маршрутов-2025 опубликовано в Новосибирске и Бердске

Сегодня, 26 апреля, в Новосибирске и Бердске полностью заработали все сезонные дачные маршруты. После проверки специалистов министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 14 направлений вышли на линии и готовы к обслуживанию пассажиров.