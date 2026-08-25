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В центре Барнаула пропала вода из-за коммунальной аварии

В центре Барнаула пропала вода из-за коммунальной аварии

Жителям города принесли извинения за временные неудобства В Барнауле специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 1200 мм по адресу проезд Канатный, 24, сообщает "Росводоканал Барнаул" в своем Max-канале.

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