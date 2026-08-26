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ВК Пресс

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Десять российских бойцов вернулись из плена: парней встречали машины неотложек

Десять российских бойцов вернулись из плена: парней встречали машины неотложек

Обмен прошел по схеме 10 на 10. Украинские военнослужащие отправились на Украину еще 24 августа.  На прошлой неделе произошел обмен 103 на 103, процесс обмена идет и будет проходить не менее активно, сказала уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

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