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Царьград

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Торговцы мигрантского рынка в Кременкуле просят оставить их в покое

Торговцы мигрантского рынка в Кременкуле просят оставить их в покое

Обращение, опубликованное в соцсетях, вызвало гнев жителей посёлка.300 предпринимателей оптово-фермерского комплекса в Кременкуле написали сообщение в группе ВКонтакте "ОБРАЩЕНИЯ К ГУБЕРНАТОРУ АЛЕКСЕЮ ТЕКСЛЕРУ".

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