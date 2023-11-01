Торговцы мигрантского рынка в Кременкуле просят оставить их в покое

Обращение, опубликованное в соцсетях, вызвало гнев жителей посёлка.300 предпринимателей оптово-фермерского комплекса в Кременкуле написали сообщение в группе ВКонтакте "ОБРАЩЕНИЯ К ГУБЕРНАТОРУ АЛЕКСЕЮ ТЕКСЛЕРУ".
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