В восьми районах Петербурга вводятся дорожные ограничения движения

В Адмиралтейском районе с 1 по 3 сентября закроют Витебскую улицу в створе с Дровяным переулком. Объезд: улица Союза Печатников, Английский проспект, улица Декабристов, набережная реки Пряжки, улица Володи Ермака, Витебская улица, Псковская улица.
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