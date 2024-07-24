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Политика как она есть

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ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

ИИ улучшит отслеживание прогрессирования болезни Паркинсона

Ученые из Университета Флориды разработали новую технологию анализа видео с использованием искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет неврологам точнее отслеживать прогрессирование болезни Паркинсона.

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