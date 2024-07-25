Битва за Торецк: Армия России ведёт штурм посёлков-спутников (ФОТО)

Армия России ведёт штурм посёлков-спутников Торецка (Дзержинска) и уже подошла к окраинам города. Наш военный дрон снял новые кадры с места ожесточённых боёв: панораму и отдельные участки пригородов Торецка.
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