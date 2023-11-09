МЧС предупреждает: запах гари накрыл Астрахань и пять сельских районов

Из-за горения камыша в раскатной части дельты. Региональное ГУ МЧС информирует, что в связи с возгоранием камыша и сухой растительности в раскатной части авандельты на территории Володарского района и учетом южного направления ветра возможно распространение запаха гари в Астрахани, а также на территориях Володарского, Наримановского, Красноярского, Камызякского и Приволжского районов.
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