МЧС предупреждает: запах гари накрыл Астрахань и пять сельских районов

Из-за горения камыша в раскатной части дельты. Региональное ГУ МЧС информирует, что в связи с возгоранием камыша и сухой растительности в раскатной части авандельты на территории Володарского района и учетом южного направления ветра возможно распространение запаха гари в Астрахани, а также на территориях Володарского, Наримановского, Красноярского, Камызякского и Приволжского районов.