В Общественной палате призвали не увольнять учителей за фото в купальниках

Глава комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и сохранению исторической памяти Ольга Голышенкова высказалась о резонансных случаях, когда педагоги оказываются под угрозой увольнения из-за своих фотографий в купальниках, опубликованных в социальных сетях.