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ЦИК запустил MAX-канал, посвященный ярким моментам работы членов УИК

ЦИК запустил MAX-канал, посвященный ярким моментам работы членов УИК

Центризбирком РФ запустил в мессенджере MAX канал проекта «ИнформУИК», который посвящен ярким и позитивным моментам работы членов участковых комиссий в процессе информирования граждан о выборах в сентябре 2026 года.

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