Americans Feel Better About Jobs, Worse About Finances In Latest NY Fed Survey Amid Subdued Inflation Expectations Unlike some recent extremely volatile months, especially in the first half of 2026, consumers expectations for inflation in August barely budged from July, as disclosed today by the latest NY Fed Survey, which showed that inflation expectations in one year were unchanged at 3.
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