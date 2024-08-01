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Пациентка, которую признали мертвой, очнулась незадолго до отключения от ИВЛ

Пациентка, которую признали мертвой, очнулась незадолго до отключения от ИВЛ

Женщину госпитализировали после попытки суицида и ввели в искусственную кому.В Британии 32-летняя женщина, у которой врачи констатировали смерть мозга, очнулась за несколько часов до отключения от аппарата искусственной вентиляции легких.

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