Пролеты и опоры петербургских мостов окрасятся в цвета флага России 8 марта

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что мосты являются традиционным символом города на Неве, а световая проекция в праздничную дату имеет особое значение для всех петербуржцев.
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