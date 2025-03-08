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Пролеты и опоры петербургских мостов окрасятся в цвета флага России 8 марта

Пролеты и опоры петербургских мостов окрасятся в цвета флага России 8 марта

Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что мосты являются традиционным символом города на Неве, а световая проекция в праздничную дату имеет особое значение для всех петербуржцев.

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