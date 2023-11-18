FIA ради Гран При Лас-Вегаса официально превратила субботу в воскресенье

Getty Images / Red Bull Content PoolВозвращение Формулы 1 в Лас-Вегас оказалось сопряжено с массой проблем и непонятных ситуаций, начиная от повреждения трассы в первой же тренировке и наказания Карлоса Сайнса за ремонт его Ferrari, случившийся по вине автодрома, до удаления болельщиков с трибун и решения считать субботу воскресеньем.