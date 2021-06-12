В День России в Иркутской области состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным жителям региона

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России» сегодня, 12 июня, сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области приняли участие в торжественной церемонии вручения паспортов.
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