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Politico: в конгрессе признали приостановку киберопераций против России на день

Politico: в конгрессе признали приостановку киберопераций против России на день

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, подтвердил, что США действительно приостановили кибератаки против России на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы.

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