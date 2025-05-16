Politico: в конгрессе признали приостановку киберопераций против России на день

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, подтвердил, что США действительно приостановили кибератаки против России на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии