Закон, порядок, государство

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В Мурманской области полицейские вручили паспорта Российской Федерации гражданам, прибывшим с территории ЛНР и ДНР

В городе Ковдоре Мурманской области состоялось торжественное вручение паспортов гражданам, прибывшим с территории ЛНР и ДНР.

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