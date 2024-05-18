«Заглянула в гараж и просто дар речи потеряла: все пространство от пола до потолка забито вещами родственников мужа!» – сердится Мария— Много лет назад, еще на заре семейной жизни, муж купил гараж, недорого, по случаю, – рассказывает тридцатипятилетняя Мария.
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