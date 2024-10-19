Больше 30 000 жителей региона подписались на телеграм-канал губернатора Василия Анохина

Губернатор Смоленской области отметил, что комментарии продолжат быть открытыми, так как обратная связь позволяет оперативно решать проблемы жителей Больше 30 000 смолян подписались на телеграм-канал губернатора Смоленской области Василия Анохина.
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