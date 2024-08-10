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Будет еще 1 месяц летних каникул? Минобразования объявило, насколько сместилось начало учебного года

Будет еще 1 месяц летних каникул? Минобразования объявило, насколько сместилось начало учебного года

Будет еще 1 месяц летних каникул? Минобразования объявило, насколько сместилось начало учебного года Ольга БезродняяВ 2024 году учебный год начнется с небольшим смещением, согласно рекомендациям Минобразования.

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