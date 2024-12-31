Врач рассказала о рисках смешивания алкоголя с медикаментами

Алкогольные напитки не рекомендуются к употреблению с большинством лекарственных средств. Этанол способен усилить эффект препарата и вызвать разнообразные побочные эффекты, а также изменить его действия или снизить успешность терапии.
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