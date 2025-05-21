«Огромная гордость от того, что мы сделали русский бренд востребованным в мире»

Чтобы показать красоту женского тела, его необязательно обнажать, отвечает на запрет «голых» платьев на Каннском кинофестивале дизайнер Юлия Янина, где она в эти дни представляет российский модный дом вместе с дочерью Дарьей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии