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Форма Р19001 не списывает долги: где упрощённое исключение МСП остановит кредитор

Пять рабочих дней нужны ФНС только для запуска упрощённого исключения компании из ЕГРЮЛ. Затем начинается трёхмесячный период, в котором кредитор может остановить процедуру возражением.

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