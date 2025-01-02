Татьяна Голикова исполнила мечту девочки из Воронежской области

Во время видеовстречи с Кристиной и ее мамой Натальей Ивановной, вице-премьер узнала, что девочка учится в шестом классе средней общеобразовательной школы №1 Острогожска, а также посещает художественную школу и любить рисовать пейзажи.
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