Татьяна Монтян: Трамп и Путин делят Одессу?

Кто заберёт Одессу после войны? Почему турецкая делегация посетила Одессу, и почему их принимал мэр, а не дипломаты? Издание New York Times сообщило, что Трамп и Путин ведут переговоры о передаче под контроль России Одессы.
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