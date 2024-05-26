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Цыпленков о хейте: «Неприятно слушать. Я все-таки не из подвала вылез, всю жизнь занимаюсь армрестлингом. Хочется подготовиться и выйти на пик»

В мае Цыпленков сообщил о возможной операции по замене тазобедренного сустава. Из-за этого был перенесен его матч с итальянцем Эрмесом Гаспарини – встреча планировалась 1 июня на турнире King of the Table в Дубае.

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