Биолог Александр Созыкин рассказал тулякам о вреде энергетиков

Клеточный биолог Александр Созыкин рассказал тулякам вреде энергетических напитков. Энергетики нельзя пить беременным и кормящим женщинам, а также пенсионерам старше 70 лет, пациентам с заболеваниями желудка и кишечника, болезнями сердца и нервной системы.
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