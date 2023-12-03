Биолог Александр Созыкин рассказал тулякам о вреде энергетиков

Клеточный биолог Александр Созыкин рассказал тулякам вреде энергетических напитков. Энергетики нельзя пить беременным и кормящим женщинам, а также пенсионерам старше 70 лет, пациентам с заболеваниями желудка и кишечника, болезнями сердца и нервной системы.