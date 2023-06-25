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Импортозамещение по-русски: как малому бизнесу перестроиться во время экономической неопределенности

Импортозамещение по-русски: как малому бизнесу перестроиться во время экономической неопределенности

Любые потрясения в экономике представляет собой вызовы и риски для бизнеса, особенно для малого. Чтобы оставаться конкурентоспособными и успешно функционировать в подобных условиях, МСБ должен оперативно перестроиться на новые экономические рельсы.

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