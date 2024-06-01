Остин и Зеленский обсудят возможное расширение географии ударов Украины по РФ

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Сингапуре обсудят возможное расширение географии ударов Киева американским оружием по территории Российской Федерации.
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