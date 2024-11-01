Враг пытается прорвать новый участок границы: Карта специальной военной операции на Украине на 1 ноября 2024 года Юлия СоколоваВооруженные силы Украины не оставляют попыток прорваться через государственную границу России, усиливая давление на защитные рубежи страны.
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