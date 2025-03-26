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«Подразделение-призрак»: печально известную бригаду ВСУ «Анна Киевская» хотят сделать армейским корпусом, но есть нюанс

«Подразделение-призрак»: печально известную бригаду ВСУ «Анна Киевская» хотят сделать армейским корпусом, но есть нюанс

БлокнотРУ Подпольная организация «Дозор», борющаяся с режимом Зеленского, сообщает, что печально известную бригаду ВСУ «Анна Киевская» собираются сделать армейским корпусом, при этом не имея на то необходимых ресурсов.

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