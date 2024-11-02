Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, обвинив их в эгоизме, беспринципности и стремлении использовать любую возможность для личной выгоды в карьере и жизни.
Алла Пугачева с мужем - избалованные и эгоистичные люди, заявил Сергей Соседов
Комментарии
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ЭА
Эдуард Асмолов
"что их корпоративные кампании начинаются от €100 000. По его словам, стоимость выступления Галкина может достигать 300 тысяч евро." А что же этот "хритик" не расскажет о тех конторах, которые платили ему эти деньги. Правильно - не расскажет, ссыт . Может ведь прилететь.
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