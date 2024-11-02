Алла Пугачева с мужем - избалованные и эгоистичные люди, заявил Сергей Соседов

ЭА

Эдуард Асмолов

"что их корпоративные кампании начинаются от €100 000. По его словам, стоимость выступления Галкина может достигать 300 тысяч евро." А что же этот "хритик" не расскажет о тех конторах, которые платили ему эти деньги. Правильно - не расскажет, ссыт . Может ведь прилететь.