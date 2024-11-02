Новости для Фанов
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости для Фанов

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Асмолов
    "что их корпоративные кампании начинаются от €100 000. По его словам, стоимость выступления Галкина может достигать 3...Алла Пугачева с м...
  • Владимир Вечтомов
    Это человек, которому ты не достойна трусы стирать...🥴Полина Гагарина р...
  • Марина Голубцова
    Николай Растогоев это кто?Полина Гагарина р...

Алла Пугачева с мужем - избалованные и эгоистичные люди, заявил Сергей Соседов

Алла Пугачева с мужем - избалованные и эгоистичные люди, заявил Сергей Соседов

﻿﻿Музыкальный эксперт Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву и Максима Галкина*, обвинив их в эгоизме, беспринципности и стремлении использовать любую возможность для личной выгоды в карьере и жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЭА
Эдуард Асмолов
&quot;что их корпоративные кампании начинаются от €100 000. По его словам, стоимость выступления Галкина может достигать 300 тысяч евро.&quot;                                                                              А что же этот &quot;хритик&quot; не расскажет о тех конторах, которые платили ему эти деньги.                                                                  Правильно - не расскажет, ссыт . Может ведь прилететь.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх