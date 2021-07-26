Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...
  • GISMbICH
    Для Джонсона было бы здорово, если бы на этой фотке рядом стоял Вин Дизель. Тот вообще 182 см ростом.Дуэйн «Скала» Джо...

Монтрез Харрелл сломал щит во время товарищеского турнира

Центровой «Лейкерс» Монтрез Харрелл случайно сломал щит во время матча товарищеского турнира с участием любителей и профессионалов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,