Сразу три «солнца» взошло в Чите

Огромное солнечное гало с тремя «солнцами» наблюдается сейчас в Чите.Круг вокруг Солнца диаметром примерно 50 угловых минут можно видеть в данный момент над столицей Забайкалья, об этом сообщают очевидцы.
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