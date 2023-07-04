Зеленскому посоветовали срочно сдаться после заявления о России

Пользователи соцсетей негативно оценили недавнее заявление Владимира Зеленского о России, посоветовав ему сдаться.
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